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        Yeşilyurt Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor

        Yeşilyurt Belediyesi aşevinden ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:09
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        Yeşilyurt Belediyesi her gün 500 aileye iftarlık dağıtıyor
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        Yeşilyurt Belediyesi aşevinden ihtiyaç sahibi 500 kişiye iftar için yemek dağıtımı yapılıyor.

        Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bugünü kadar her ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek yemeklerini evlerine kadar götürdüklerini belirtti.

        Kardeşliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı ramazan ayında Yeşilyurt Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "İlk etapta 500 kişiye ulaştırdığımız iftarlık, günden güne artarak devam ediyor. Bizlere destek veren hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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