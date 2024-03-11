Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ünal (66) idaresindeki 60 HG 976 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan (41) yönetimindeki 06 ET 4511 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Ünal ile yanındaki Volkan Çınar (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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