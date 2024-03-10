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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, vatandaşlarla bisiklet sürdü

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla bisiklet sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:30
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, vatandaşlarla bisiklet sürdü
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        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla bisiklet sürdü.

        Tokat Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, bisikletli vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandılar. Belediye Başkanı Eroğlu, vatandaşlarla tokalaşarak bir süre sohbet etti. Bazı vatandaşlarla öz çekim yaptı.

        Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gaziosmanpaşa Bulvarı'nı takip ederek Kanal Tokat'a kadar vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.

        Bisiklet turu sonrası Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız ile güzel bir bisiklet turu yaptık. Yaklaşık 300 bisikletli vatandaşımız ile bisiklet sürdük. On vatandaşımıza bisiklet hediye ettik. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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