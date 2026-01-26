Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kamyonun yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasında

        Tokat'ta kamyonun yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 18:55 Güncelleme: 26.01.2026 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kamyonun yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kamyonun yaşlı kadına çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.M'nin kullandığı 05 FG 736 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki A.G'ye çarptı.

        Kazada yaralanan A.G. olay yerine gelen ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından A.G. Tokat'a sevk edildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde yolun karşısına geçmeyen çalışan yaşlı kadına kamyonun çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yöresel lezzetler üretim atölyesi kurulacak
        Tokat'ta yöresel lezzetler üretim atölyesi kurulacak
        Tokat'ta evden yükselen yoğun duman mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Tokat'ta evden yükselen yoğun duman mahalleliyi ayağa kaldırdı
        Tunceli'deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat'ta tutuklandı Kar maskeli ş...
        Tunceli'deki silahlı saldırının şüphelisi Tokat'ta tutuklandı Kar maskeli ş...
        Tokat OSB'de usulsüzlük soruşturması
        Tokat OSB'de usulsüzlük soruşturması
        Tokat'ta garaj çatısındaki karı küremeye çalışan kişi kar kütlesiyle birlik...
        Tokat'ta garaj çatısındaki karı küremeye çalışan kişi kar kütlesiyle birlik...
        Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor