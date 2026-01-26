Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Reşadiye, Başçiftlik ve Almus ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Yeşilyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapıldı.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine, "İlçemiz bu sene aşırı kar yağışı aldı. Akabinde dondurucu soğuklara maruz kaldık. Yağan kar dondu. Kış aylarında bunlar doğaldır. Kar esaret değil berekettir. 7 iş makinemiz ve 30 personelimle aralıksız çalışmalarımızı devam etmekteyiz." dedi.

        Artova, Başçiftlik, Reşadiye ve Almus ilçelerinde de belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?

        Benzer Haberler

        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Tokat OSB Müdürü görevden uzaklaştırı...
        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Tokat OSB Müdürü görevden uzaklaştırı...
        Kar kürerken çatıdan düştü; o anlar kamerada
        Kar kürerken çatıdan düştü; o anlar kamerada
        Çatıdaki karı temizlerken kar kütlesiyle zemine düştü
        Çatıdaki karı temizlerken kar kütlesiyle zemine düştü
        Tunceli'deki silahlı saldırının zanlısı Tokat'ta yakalandı
        Tunceli'deki silahlı saldırının zanlısı Tokat'ta yakalandı
        Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı