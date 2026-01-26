Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'tan kısa kısa

        Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'tan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor.

        AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Ulu Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Beyazıt, yetkililerden restorasyon hakkında bilgiler aldı.

        AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, restorasyonun caminin tariha dokusuna uygun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

        - Kızak yarışları

        Niksar ilçesinde geleneksel sporları yaşatmak amacıyla Çamiçi Yaylası'nda kızak şenliği gerçekleştirildi.

        Niksar Belediyesi tarafından Çamiçi Yaylası’nda organize edilen geleneksel kızak şenliğine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, katılımcılar kızakla kayarak karın ve kışın keyfini doyasıya çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Suriye'de YPG'den ateşkes ihlali
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!

        Benzer Haberler

        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Tokat OSB Müdürü görevden uzaklaştırı...
        Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Tokat OSB Müdürü görevden uzaklaştırı...
        Kar kürerken çatıdan düştü; o anlar kamerada
        Kar kürerken çatıdan düştü; o anlar kamerada
        Çatıdaki karı temizlerken kar kütlesiyle zemine düştü
        Çatıdaki karı temizlerken kar kütlesiyle zemine düştü
        Tunceli'deki silahlı saldırının zanlısı Tokat'ta yakalandı
        Tunceli'deki silahlı saldırının zanlısı Tokat'ta yakalandı
        Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
        Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı