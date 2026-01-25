Habertürk
Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:04
        Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Tokat’ın Niksar ilçesinde kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Harmancık Mezarlığı karşısında bulunan bir kuyuya inek düştü.

        Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu inek kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

