Tokat'ta kuyuya düşen inek kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde kuyuya düşen inek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Harmancık Mezarlığı karşısında bulunan bir kuyuya inek düştü.
Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin çalışması sonucu inek kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
