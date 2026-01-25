Tokat'ta karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı. Gökal Beldesinden Erbaa'ya gitmek için yola çıkan minibüs, Gökbel yaylasında yoğun kar nedeni ile yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilçe Özel İdare'ye bağlı ekipler sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan minibüste bulunanları kurtararak yolu ulaşıma açtı.

