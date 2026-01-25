Habertürk
        Tokat'ta karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

        Tokat'ta karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 25.01.2026 - 16:43
        Tokat'ta karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı
        Tokat’ın Erbaa ilçesinde karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı.

        Gökal Beldesinden Erbaa'ya gitmek için yola çıkan minibüs, Gökbel yaylasında yoğun kar nedeni ile yolda mahsur kaldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilçe Özel İdare'ye bağlı ekipler sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan minibüste bulunanları kurtararak yolu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

