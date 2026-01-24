Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev yandı. İlçeye bağlı Karayaka beldesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

