Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 24.01.2026 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev yandı.

        İlçeye bağlı Karayaka beldesinde İrfan Karaçoban'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktıl...
        Erbaa'da müstakil ev çıkan yangında küle döndü: Yanan evden son anda çıktıl...
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker İl Özel İdaresi...
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker İl Özel İdaresi...
        Kış Kampı'nda miniklerin mezuniyet sevinci
        Kış Kampı'nda miniklerin mezuniyet sevinci
        Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı
        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret