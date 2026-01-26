Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta garaj çatısındaki karı küremeye çalışan kişi kar kütlesiyle birlikte yere düştü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde garajının çatısındaki karı küremeye çalışan Hüsamettin İlkaya, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:27
        Tokat'ta garaj çatısındaki karı küremeye çalışan kişi kar kütlesiyle birlikte yere düştü
        Tokat'ın Turhal ilçesinde garajının çatısındaki karı küremeye çalışan Hüsamettin İlkaya, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

        Sarıkaya Köyü'nde yaşayan İlkaya, yoğun kar yağışının ardından garajının çatısındaki biriken karları kürekle temizlemeye başladı.

        İlkaya, bir süre sonra sac plakalardan oluşan çatıdan, kar kütlesiyle birlikte kayarak yere düştü.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Hüsamettin İlkaya'nın kar kütlesiyle birlikte çatıdan kayarak düştüğü, karların içerisinden doğrulduğu, o sırada köpeğiyle birlikte yoldan geçen bir kişinin geri dönerek küreği kardan çıkarıp İlkaya'ya verdiği ve çıkan gürültü üzerine ev sakinlerinin pencereye geldiği görülüyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

