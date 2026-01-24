Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Sulusaray, Turhal, Pazar, Reşadiye, Zile ve Başçiftlik ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 18:26 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:26
        Tokat'ın ilçelerinde kar etkili oluyor
        Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Sulusaray, Turhal, Pazar, Reşadiye, Zile ve Başçiftlik ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.


        Yağışın etkili olduğu Yeşilyurt'ta ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.


        Artova İlçe Özel İdaresi ekipleri de yol açma çalışmalarına devam ediyor. İlçede yolda kalanlar, ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan, Özel İdare ekiplerinin köy yollarını açma çalışmaları dronla görüntülendi.


        Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. İlçe genelinde 8 iş makinesiyle, kar temizleme ve küreme çalışmaları sürdürülüyor.


        Almus ilçe merkezinde de kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

        Sulusaray, Zile, Turhal, Reşadiye ve Pazar'da da etkili olan kar yağışı sonrası ekipler çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

