Tokat'ın ilçelerinde kar etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Sulusaray, Turhal, Pazar, Reşadiye, Zile ve Başçiftlik ilçelerinde kar etkisini sürdürüyor.





Yağışın etkili olduğu Yeşilyurt'ta ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor.





Artova İlçe Özel İdaresi ekipleri de yol açma çalışmalarına devam ediyor. İlçede yolda kalanlar, ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan, Özel İdare ekiplerinin köy yollarını açma çalışmaları dronla görüntülendi.





Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. İlçe genelinde 8 iş makinesiyle, kar temizleme ve küreme çalışmaları sürdürülüyor.





Almus ilçe merkezinde de kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.



Sulusaray, Zile, Turhal, Reşadiye ve Pazar'da da etkili olan kar yağışı sonrası ekipler çalışmalarına devam ediyor.



