Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı

        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Yeşilyurt ilçesine doğal gaz taşıma ve dağıtım aracı, yoğun kar nedeniyle Sulusaray ilçesi yakınlarında yolda kaldı. Sürücü ekiplerden yardım istedi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda doğal gaz yüklü tankeri küreme araçlarının refakatinde Yeşilyurt ilçesindeki depolama alanına getirdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayanların doğal gazsız kalmasının önüne geçildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        ABD'de ICE ekipleri 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldı
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kış Kampı'nda miniklerin mezuniyet sevinci
        Kış Kampı'nda miniklerin mezuniyet sevinci
        Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Tokat'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı
        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ta alev alan panelvan kullanılamaz hale geldi