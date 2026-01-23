Habertürk
        Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:11
        Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

        Bülent Toprak'ın kullandığı 55 AFM 338 plakalı minibüsün motor bölümünde, Niksar-Erbaa kara yolu Güreşme beldesi yakınlarında yangın çıktı.

        Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

