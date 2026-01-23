Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü. Bülent Toprak'ın kullandığı 55 AFM 338 plakalı minibüsün motor bölümünde, Niksar-Erbaa kara yolu Güreşme beldesi yakınlarında yangın çıktı. Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

