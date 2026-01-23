Pazar'da "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Pazar Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğünden kıdemli uzman Mehmet Cansun Zengin ve uzman Tolga Özge tarafından TARSİM'de yapılan yenilikler, prim uygulamaları, indirimler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yapıldı.



Kaymakam Ramazan Teke ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına tarım ve hayvancılıkta TARSİM uygulamalarının önemine dikkati çekti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik personel Yakup Safa, Cengiz Dertli ve Yavuz Selim Kepenek'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, üreticilerimin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.







