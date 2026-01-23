Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Pazar'da "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar'da "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Pazar ilçesinde "TARSİM 2026 Yılı Uygulamaları ve Yenilikleri" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Pazar Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğünden kıdemli uzman Mehmet Cansun Zengin ve uzman Tolga Özge tarafından TARSİM'de yapılan yenilikler, prim uygulamaları, indirimler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum yapıldı.

        Kaymakam Ramazan Teke ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına tarım ve hayvancılıkta TARSİM uygulamalarının önemine dikkati çekti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik personel Yakup Safa, Cengiz Dertli ve Yavuz Selim Kepenek'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, üreticilerimin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat'ta durdurulan cipte 5 kaçak göçmen yakalandı
        Tokat'ta durdurulan cipte 5 kaçak göçmen yakalandı
        Niksar'da Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulacak
        Niksar'da Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB kurulacak
        Tokatlı gazeteciler İHA 1 ticari pilot sertifikalarını aldı
        Tokatlı gazeteciler İHA 1 ticari pilot sertifikalarını aldı
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor