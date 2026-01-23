Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:42
        Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde, Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

        Olayla ilgili U.A. ve A.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

