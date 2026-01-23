Tokat'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-100 kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde, Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Olayla ilgili U.A. ve A.A. gözaltına alındı.

