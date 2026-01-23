Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 266 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkezde 4, Zile'de 36, Artova'da 26, Erbaa'da 16, Yeşilyurt 15, Sulusaray ve Turhal'da 13'er, Reşadiye'de 8, Başçiftlik ve Pazar'da 3'er, Niksar'da 2, Almus'ta 1 olmak üzere 140 köy yolu ulaşıma kapandı.



Amasya'da yüksek bölgelerinde yağan kar nedeniyle il genelinde 71, Kastamonu'da da 55 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.





İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.







