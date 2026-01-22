Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta sağlık ekipleri yolda kalan sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardım etti

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takma konusunda yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 17:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:42
        Tokat'ta sağlık ekipleri yolda kalan sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardım etti
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takma konusunda yardımcı oldu.

        Yeşilyurt-Tokat kara yolunda görevden dönen Yeşilyurt İlçe Hastanesi sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takma konusunda yardım etti.

        Sağlık ekiplerinin yardımıyla yollarına devam eden sürücüler, gösterilen duyarlılık dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

