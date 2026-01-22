Tokat'ta sağlık ekipleri yolda kalan sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardım etti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takma konusunda yardımcı oldu. Yeşilyurt-Tokat kara yolunda görevden dönen Yeşilyurt İlçe Hastanesi sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere araçlarına zincir takma konusunda yardım etti. Sağlık ekiplerinin yardımıyla yollarına devam eden sürücüler, gösterilen duyarlılık dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

