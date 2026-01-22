Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bilgi üzerine B.G. yönetimindeki tırı D-100 karayolu uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramalarda Afgan uyruklu 2 düzensiz göçmen tırın yatak kısmında saklanırken yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Ekiplerce tır şoförü gözaltına alındı.

