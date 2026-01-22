Habertürk
        Tokat'ta gazetecilere yönelik dron eğitimini tamamlandı

        Tokat'ta gazetecilere yönelik dron eğitimini tamamlandı

        Tokat'ta, yeni nesil habercilik için dron eğitimini tamamlayan gazetecilere sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:39
        Tokat'ta gazetecilere yönelik dron eğitimini tamamlandı
        Tokat'ta, yeni nesil habercilik için dron eğitimini tamamlayan gazetecilere sertifikaları verildi.

        İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gazetecilere yönelik 3 gün süren dron eğitimi sona erdi.


        Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen sertifika törenindeki konuşmasında, insansız hava araçları konusundaki gelişmelerden geri kalmamaları gerektiğini söyledi.

        Silahlı ve güvenlik güçlerince kullanılan insansız hava araçlarında ülke olarak ileri seviyede olduklarını vurgulayan Köklü, "Bunda da ileri seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeyi daha iyiye taşımak için bu eğitimler veriliyor. Başarılı şekilde herkes eğitimi tamamladı." dedi.


        Programda İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Köklü ve diğer katılımcılar tarafından dron eğitimini tamamlayan gazetecilere sertifikaları verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

