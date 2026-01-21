Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti.
Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.
Güdere, başkan Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Görüşmede Pazar ilçesinin geleceği ve turizmi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Pervanlar, ziyaretten dolayı Gürdere'ye teşekkür etti
