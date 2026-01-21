Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti.
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Güdere, başkan Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Görüşmede Pazar ilçesinin geleceği ve turizmi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Başkan Pervanlar, ziyaretten dolayı Gürdere'ye teşekkür etti









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde konuşuyor
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 301 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 301 köy yolu ulaşıma kapandı
        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu
        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu
        Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti