Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oluyor. 1100 rakımlı Yeşilyurt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı su sayaçlarında da soğuk hava nedeniyle arıza meydana geldi.

