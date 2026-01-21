Habertürk
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:05
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.

        1100 rakımlı Yeşilyurt ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 dereceye kadar düştü.

        Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Bazı su sayaçlarında da soğuk hava nedeniyle arıza meydana geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

