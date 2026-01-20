TOGÜ çocuklara 5 bin boyama kitabı hediye etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) toplumsal katkı misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği, "Tokat'ı Tanıyorum Boyama Kitabı" projesi kapsamında 5 bin boyama kitabını kentteki okul öncesi çocuklara dağıtıldı.



TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, projenin imtiyaz sahipliğini üstlenen Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin yalnızca bilim üreten kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan yapılar olduklarına işaret etti.





"Tokat’ı Tanıyorum Boyama Kitabı" projesiyle çocukların yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mirasını erken yaşta tanımalarını amaçladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu tür projeleri, üniversitemizin toplumsal katkı vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 5 bin basılan boyama kitabı, çocuklarla buluşturularak projenin sahadaki uygulama süreci de tamamlandı." ifadelerini kulladı.



Boyama kitabının hazırlanmasında koordinatörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, kurgu ve araştırma tasarımını Prof. Dr. Adem Yücel, illüstrasyon ve tasarım sürecini Dr. Öğretim Üyesi Hakan Mazlum, kapak ve sayfa tasarımını öğretim görevlisi Nurettin Selçuk Bağcı, bilimsel görüş ve değerlendirmesini ise Prof. Dr. Beytullah Karagöz gerçekleştirdi.







