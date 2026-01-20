Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle buluştu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Çocuklar İçin Kış Kampı 2026" etkinliklerine katılan çocuklar TOGÜ Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilere müze gezisine eşlik etti. Çocuklarla ilgilenen Yılmaz, sohbet ederek merak ettikleri soruları yanıtladı.


        Biyoçeşitlilik Müzesi'nde sergilenen örnekler üzerinden çocuklara doğanın korunması, çevre bilinci ve canlı çeşitliliğinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Rektör Yılmaz, erken yaşta kazanılan çevre ve doğa farkındalığının çocukların gelecek yaşamlarında önemli rol oynadığını belirterek, kış kampının çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan nitelikli bir eğitim programı olduğunu ifade etti.

        Çocuklar, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi’nde gerçekleştirilen "Böcekleri Tanıyoruz" etkinliğine katılırken, oyun, dans ve müzik çalışmalarıyla sanatsal becerilerini geliştirme imkanı buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yeni nesil habercilik için gazetecilere dron eğitimi veriliyor
        Tokat'ta yeni nesil habercilik için gazetecilere dron eğitimi veriliyor
        Tokat Belediyesi, Musul'da Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı kurdu
        Tokat Belediyesi, Musul'da Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı kurdu
        Tokat'ta basın mensuplarına yeni nesil dron eğitimi
        Tokat'ta basın mensuplarına yeni nesil dron eğitimi
        Tokat Musul kardeşliği Dr. Devlet Bahçeli hatıra ormanıyla taçlandı Tokat-M...
        Tokat Musul kardeşliği Dr. Devlet Bahçeli hatıra ormanıyla taçlandı Tokat-M...
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı
        Başçiftlik'te kış turizmi canlanıyor
        Başçiftlik'te kış turizmi canlanıyor