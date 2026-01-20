Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 710 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 710 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 15, Artova ilçesinde 26, Sulusaray ilçesinde 3, Yeşilyurt ilçesinde 5, Erbaa'da 18, Reşadiye'de 30, Niksar'da 25, Başçiftlik'te 6, Turhal'da 13, Pazar'da 4, Almus'ta 33, Zile'de ise 12 olmak üzere 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kastamonu'da 398, Sinop'ta ise 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te kış turizmi canlanıyor
        Başçiftlik'te kış turizmi canlanıyor
        Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Tokat'ta çıkan yangın kömürlükte hasara neden oldu
        Tokat'ta çıkan yangın kömürlükte hasara neden oldu
        Tokat'ta kar engeline takılan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerine ula...
        Tokat'ta kar engeline takılan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla evlerine ula...
        Tokat'ta rahatsızlanan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu
        Tokat'ta rahatsızlanan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu
        Kardan kapanan yol açılıp hastaneye ulaştırıldı
        Kardan kapanan yol açılıp hastaneye ulaştırıldı