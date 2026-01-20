Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

        Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:23
        Tokat'ta kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
        Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Belediye ekipleri, kent merkezinde sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

