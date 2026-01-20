Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor.

        Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

        İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

        Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.

        Almus ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti
        Tokat Valisi Köklü, kapanan köy yollarını açan ekipleri ziyaret etti
        TOGÜ çocuklara 5 bin boyama kitabı hediye etti
        TOGÜ çocuklara 5 bin boyama kitabı hediye etti
        Tokat'ın tarihi, okul öncesi çocuklara boyamayla öğretildi
        Tokat'ın tarihi, okul öncesi çocuklara boyamayla öğretildi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle buluştu
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Biyoçeşitlilik Müzesi ziyaretinde öğrencilerle buluştu
        Tokat'ta yeni nesil habercilik için gazetecilere dron eğitimi veriliyor
        Tokat'ta yeni nesil habercilik için gazetecilere dron eğitimi veriliyor
        Tokat Belediyesi, Musul'da Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı kurdu
        Tokat Belediyesi, Musul'da Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı kurdu