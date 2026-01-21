Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 301 köy yolu ulaşıma kapandı
Tokat, Amasya ve Kastamonu'da, kar nedeniyle 301 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Almus'ta 13, Erbaa'da 4, Reşadiye'de 12 ve Sulusaray'da 2 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.
Amasya'da ise yüksek bölgelerde yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kastamonu'da da kar nedeniyle 246 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
