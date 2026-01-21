Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında evde hasar meydana geldi. Kumçiftlik Mahallesinde Selahattin Öztürk’e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.

