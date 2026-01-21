Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:01 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçe merkezinde belediye ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Anayollar, cadde ve sokakların kar temizliği sonrasında belediye ekipleri park ve bahçelerdeki karları temizlemeye başladı.

        Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, bu yıl ilçede son 10 yılın en fazla kar yağışının yaşandığını, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...
        Tokat'ta "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çe...
        Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti...
        Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti...
        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 301 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Amasya ve Kastamonu'da kar nedeniyle 301 köy yolu ulaşıma kapandı
        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu
        Poşetle kayan gençler hızını alamayarak bahçeye uçtu
        Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Tokat'ta çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu
        Yeşilyurt'ta soğuk hava etkili oldu