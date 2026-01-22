Habertürk
Habertürk
        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor

        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor.

        22.01.2026 - 16:59
        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi etkili olmaya devam ediyor.

        Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Kar nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

        Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Tokat Bölge Trafik ekipleri, yolda temizlik çalışması yapıldığı sürede tır ve kamyonları Çamlıbel beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiyor.



