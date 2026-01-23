Uluslararası araştırmacılardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

Uluslararası araştırmacılar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.



TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede doktora ve doktora sonrası araştırmalarını sürdüren yabancı uyruklu araştırmacılar, Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.



Ziyarette Prof. Dr. Ramazan Erenler, Prof. Dr. Mustafa Tüzen, Cezayir'den Bennoui Sid Ahmed (Blida-1 Üniversitesi), Mehdi Boudjatit (Algiers-1 Üniversitesi), Fatima Zohra Bououden (Jijel Üniversitesi), Pakistan'dan Dr. Komal Shah ve Dr. Oan Muhammad Sahito (Sindh Üniversitesi) ile Dr. Khalida Naseem (Central Punjab Üniversitesi) yer aldı.



Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin sahip olduğu laboratuvar olanaklarının uluslararası araştırmacıların kullanımına açılmasının bilimsel üretkenliği artırdığını belirterek, bu tür iş birliklerinin üniversitenin küresel akademik görünürlüğüne önemli katkı sunduğunu, araştırmacıları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.







