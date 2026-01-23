Habertürk
Habertürk
        Haberleri

        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) kış kampı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:49
        TOGÜ'de kış kampı mezuniyet töreni yapıldı
        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen kış kampı 2026 programı, mezuniyet töreniyle sona erdi.


        Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Program kapsamında 5-7 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitsel ve eğlenceli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.


        Kış kampı süresince uygulanan etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini desteklemeyi amaçladı.


        Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyeler, çocukların öğrenirken eğlenmelerine ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağladı.

        Program sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde kampa katılan çocuklara katılım belgeleri takdim edilirken, aileler de çocuklarının gelişim süreçlerine tanıklık etme imkanı buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

