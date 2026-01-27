Habertürk
        TOGÜ'de 10 ayda 1 milyon 250 bin paketli ekmek üretimi yapıldı

        TOGÜ'de 10 ayda 1 milyon 250 bin paketli ekmek üretimi yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli ekmek, kendi bünyesinde üretiyor.

        Giriş: 27.01.2026 - 16:36 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:36
        TOGÜ'de 10 ayda 1 milyon 250 bin paketli ekmek üretimi yapıldı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli ekmek, kendi bünyesinde üretiyor.


        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ'de Mart 2025 itibarıyla yemekhanelerinde, sosyal tesislerinde ve hastanesinde kullanılan paketli ekmek, kendi bünyesinde üretilmeye başlandı.


        Uygulama, hem üniversite bütçesine katkı hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor.

        Geçen yıl mart ayından başlayan üretim sürecinde 10 aylık dönemde toplam 1 milyon 250 bin paketli ekmek üretildi.


        Üretimin 390 bini Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı yemekhanelerde ve sosyal tesislerde, 860 bini üniversite hastanesinin ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

