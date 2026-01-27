Habertürk
        Tokat'ta üstyapı uygulamaları bütünlük ve estetik standart taşıyacak

        Tokat'ta üstyapı uygulamaları bütünlük ve estetik standart taşıyacak

        Tokat'ta estetik komisyonunun kurulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:02
        Tokat'ta üstyapı uygulamaları bütünlük ve estetik standart taşıyacak
        Tokat'ta estetik komisyonunun kurulacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde teknik birimlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

        Yazıcıoğlu, kurulacak komisyonla şehir genelinde üstyapı uygulamalarının belirli bir estetik standart çerçevesinde şekilleneceğini vurguladı.

        Estetik komisyonunun Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler, ilgili meslek odalarının temsilcileri ve belediye yetkililerinden oluşacağını belirten Yazıcıoğlu, "Bu komisyon Tokat'ta yapılacak tüm üstyapı çalışmalarının görsel standartlarını belirleyecek. Artık herkes kendi istediği rengi, kendi istediği cepheyi kullanamayacak. Tokat'ın tarihi dokusuna, kimliğine ve ruhuna uygun bir şehir estetiği inşa edeceğiz." ifadesini kulladı.

        Şehrin farklı bölgelerinde estetik anlayışın bölgesel olarak değişebileceğini ancak bütüncül bir uyumun esas alınacağına işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Sulusokak'taki binalarla yeni yerleşim alanlarındaki yapılar farklı görselliklere sahip olabilir ancak doku olarak birbirine benzeyen, Tokat'a yakışan bir bütünlük olacak. Bu yaklaşım şehrimize vizyon katacak. Üretken belediyecilik anlayışıyla sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Estetik komisyonunun kent mobilyalarından ulaşım altyapısına kadar birçok alanda belirleyici olacak. Bu kapsamda otobüs durakları da yeniden tasarlanacak. Duraklar belediyeyi temsil eder. Kapalı, konforlu, ısıtma-soğutma sistemleri ve LED ekranları bulunan, ahşap görünümlü ve Tokat'ımıza yakışır duraklar yapacağız. Bunların tamamı estetik komisyonumuzun belirleyeceği çerçevede hayata geçirilecek."



