Erbaaspor – Bornova 1977: 1-2
STAT:İlçeHAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Poyraz, Fatih EtirliERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Poyraz, Fatih Etirli
ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.79 Hüseyin), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk.87 Tahsin), Emirhan Çavuş (Dk.69 Altay), Erçin, Oğulcan (Dk.78 Berat),, Aykut
BORNOVA 1977: Bartu, Eren, Erkan, Mehmet Taşçı, Sabahattin (Dk.86 Fahri Yağız Parlak), Abdulkadir (Dk.80 Yasin), Mete (Dk. 46 Berkay Eyolcu), Arda (Dk. 90+6 Berkay Samancı), Kerem, Onur Paksoy, Emre Akbulut
GOLLER: Dk. 24 İbrahim Kaya (Erbaaspor) Dk. 46 Sebahattin Dk.90 Yasin (Bornova 1977)
SARI KARTLAR: Emirhan, Onur, Hüseyin (Erbaaspor) – Berkay, Bartu, Mehmet Taşçı, Yasin (Bornova 1977)
TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Bornova 1977’ya 2-1 mağlup oldu.
24’üncü Dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim Kaya’nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0
46’ncı dakikada gelişen Bornova 1977 atağında Berkay Eyolcu’nun savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sebahattin’in şutu filelerle buluştu: 1-1
90’ıncı dakikada sol taraftan korner kullanan Arda’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin kafayla toplu ağlara gönderdi.: 1-2
Karşılaşma 1-2 sona erdi.
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