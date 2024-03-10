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        Erbaaspor – Bornova 1977: 1-2

        STAT:İlçeHAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Poyraz, Fatih EtirliERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:10
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        Erbaaspor – Bornova 1977: 1-2
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Muhammed Ömür, Mustafa Poyraz, Fatih Etirli

        ERBAASPOR: Onur, İbrahim Konuksever, Erdi, Çağrı, Mehmet Tosun (Dk.79 Hüseyin), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk.87 Tahsin), Emirhan Çavuş (Dk.69 Altay), Erçin, Oğulcan (Dk.78 Berat),, Aykut

        BORNOVA 1977: Bartu, Eren, Erkan, Mehmet Taşçı, Sabahattin (Dk.86 Fahri Yağız Parlak), Abdulkadir (Dk.80 Yasin), Mete (Dk. 46 Berkay Eyolcu), Arda (Dk. 90+6 Berkay Samancı), Kerem, Onur Paksoy, Emre Akbulut

        GOLLER: Dk. 24 İbrahim Kaya (Erbaaspor) Dk. 46 Sebahattin Dk.90 Yasin (Bornova 1977)

        SARI KARTLAR: Emirhan, Onur, Hüseyin (Erbaaspor) – Berkay, Bartu, Mehmet Taşçı, Yasin (Bornova 1977)

        TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında ağırladığı Bornova 1977’ya 2-1 mağlup oldu.

        24’üncü Dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan İbrahim Kaya’nın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0

        46’ncı dakikada gelişen Bornova 1977 atağında Berkay Eyolcu’nun savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sebahattin’in şutu filelerle buluştu: 1-1

        90’ıncı dakikada sol taraftan korner kullanan Arda’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin kafayla toplu ağlara gönderdi.: 1-2

        Karşılaşma 1-2 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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