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        Tokat'ta 'tefecilik' ve 'yağma'ya 4 tutuklama

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde tefecilik ve tehdit ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:00
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        Tokat'ta 'tefecilik' ve 'yağma'ya 4 tutuklama
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        TOKAT'ın Turhal ilçesinde tefecilik ve tehdit ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Turhal ilçesinde tefecilik, tehdit ve yağma gibi suçlara karıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 4 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, 5 Mart'ta operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon polis kamerasıyla görüntülendi. Yapılan aramalarda 3 tapu senedi, 1 senet, 1 ipotekli senet, muhtelif sayıda borç/alacak dokümanları ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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