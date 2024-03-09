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        Reşadiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı yapıldı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:14
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        Reşadiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı yapıldı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Reşadiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri de ilgi gördü.

        Programa Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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