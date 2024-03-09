Reşadiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı yapıldı

Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Reşadiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri de ilgi gördü.

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