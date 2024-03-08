Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı yapıldı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Başçiftlik Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Murat Tunçel tarafından programa katılan kadınlara gül ve karanfil verildi.

        Tunçel, "Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere ahirete intikal etmiş annem ve tüm annelerimizin, hayatımızın her anında var olan değerli hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Programımıza katılım sağlayan tüm bayanlarımıza ve ikramlarımızı hazırlayan personelimize teşekkür ederim. Bu vesileyle baş tacımız olan ve yarınlarımızın mimarı kadınlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Şahsım ve kurumum adına tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İlk yarıda 5 gol!
        İlk yarıda 5 gol!
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Almus Kaymakamı Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Almus Kaymakamı Çömen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı
        Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Tokat'ta hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı
        Tokat'ta hanımlar kıraathanesinin açılışı yapıldı
        Tokat'ta bıçaklı kavga 1 ölü
        Tokat'ta bıçaklı kavga 1 ölü
        Tokat'ta yıkılıp yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı
        Tokat'ta yıkılıp yeniden inşa edilen Horuç Camisi'nin yapımı tamamlandı