Tokat'ta bıçaklı kavga 1 ölü

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çabuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur Çabuş’un cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı; Emrah K. ve Özkan B. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Turhal ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Saman Pazarı Yolu Erdoğan Sokak'ta meydana geldi. Uğur Çabuş ile Emrah K. (27) ve Özkan B. (45) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Çabuş bıçaklandı.

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