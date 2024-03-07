Tokat'ta kaçak sigara ve içki operasyonu

Ekipler, belirlenen bir evde yaptıkları aramada 160 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 350 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak sigara ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 160 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 350 litre kaçak içki ele geçirildi.

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