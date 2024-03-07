Almus'ta çevre temizliği yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Tokat Valiliği bünyesinde başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında, İŞKUR aracılığıyla Valilik bünyesinde çalışan işçiler, Almus Çevreli Grup Yolu ve Almus Baraj Gölü'nün sol sahil grup yolu istikametinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kınık beldesi Şendere mevkisine kadar olan bölümünde yol kenarlarında bulunan çöpleri topladı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, "Sayın Valimizin başlatmış olduğu Temiz Tokat Projesi kapsamında ilçemizdeki faaliyetler sürecek. Bugün itibariyle kent güvenlik kameraları ile izleme yapılarak çevreyi kirletenler hakkında Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulayacağız. İlçemizin temiz kalması için tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.