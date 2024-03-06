Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri" konferansı yapıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri" konferansı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri" konferansı düzenlendi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ferhat Kaya Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Enerya Enerji, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, enerji sektöründeki gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Öğrencilere kendi kariyerini anlatarak, kişisel gelişimlerine önem vermelerini tavsiye eden Kahraman, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, konferansın ardından Kahraman'a teşekkür belgesi takdim etti.

        Konferansa, Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
        TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı
        TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı
        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim
        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaa...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaa...