TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Somuncu ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Somuncu, Yılmaz'a başarılar diledi.
Yılmaz da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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