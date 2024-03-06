Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Somuncu ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Ziyarette Somuncu, Yılmaz'a başarılar diledi.

        Yılmaz da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!

        Benzer Haberler

        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan evi yanan aileyi ziyaret etti
        TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı
        TOGÜ'de aşılı asma fidanı üretimine başlandı
        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        MHP Yeşilyurt Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim
        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaa...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaa...
        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiy...
        Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi, Türkiye Zeka Oyunları'nda Türkiy...