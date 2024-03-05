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        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:29
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        TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Uygulamalı Enflasyon Düzeltmesi" eğitimi verildi.

        TOGÜ ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle TOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Tokat SMMMO Oda Başkanı Mustafa Kaya, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

        Eğitim, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM) Eğitmeni İbrahim Serhat Özdemir tarafından verildi.

        Eğitimde, enflasyon düzeltmesi öncesi yapılacaklar, işlemler, uygulama örnekleri ve yazılım konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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