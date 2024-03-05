TOGÜ'de muhasebeciler ve mali müşavirlere yönelik eğitim

Eğitim, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Merkezi (SÜRGEM) Eğitmeni İbrahim Serhat Özdemir tarafından verildi.

TOGÜ ile Tokat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) iş birliğiyle TOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Tokat SMMMO Oda Başkanı Mustafa Kaya, muhasebeciler ve mali müşavirler katıldı.

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