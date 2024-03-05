TOGÜ Rektörü Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezdi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Yılmaz, Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Yılmaz, 13 bin 860 metrekarelik alanda kurulan merkezin yıl içinde hizmet vermeye başlamasını hedeflediklerini belirterek, "Merkezimiz il, ilçe ve çevre illerden gelecek hastalara ve yakınlarına hizmet verecek. Merkezimizin inşaatı tamamlandı, tefrişat alımı ise devam ediyor. Merkezimiz 150 kişiye de istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.
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