Taburcu olan Destici: Bu hava koşullarında yerel seçimlerin yapılmaması lazım

BÜYÜKBirlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Destici, "Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Mümkünse mayıs ayı sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

Trafik kazasında yaralanan, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'nden bugün taburcu olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çıkışta gazetecilere konuştu. Destici, "Dün sabah Sivas'taki toplantıdan sonra Tokat Reşadiye'deki programımız için yola çıkmıştık. Niksar'ı geçtikten sonra tabii yağış da vardı. Fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3- 5 kaza daha olmuş. Arkadaşların verdiği bilgi, o kazalardan sonra yolda kalan yağ ya da akaryakıt birikintileri bizim kaza yapmamıza neden oldu. Bir anda arabamız sağa doğru, kontrolden çıktı sonra. Sağa sola savrulduktan sonra tabii şoförümüz sağa doğru kırınca çukura, kanala düştü. Ondan sonra kanaldan da çıkarak yan yatıp, istinat duvarına çarparak durabildi. Bizim olduğumuz taraftan durdu. İşte arabada şoförümüz, özel kalem müdürümüz, koruma amirimiz ve benle birlikte bir genel başkan yardımcımız ve Tokat İl Başkanımız Vardı. Tabii hemen Reşadiye Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada sağ olsunlar, bütün doktorlarımız çok olağanüstü bir çabayla ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Burada da aynı şekilde başta kıymetli Valimiz Numan Hatipoğlu bey olmak üzere bütün hastane ekibine, doktorlarımız, uzmanlarımız hepsi inanılmaz bir ilgi gösterdiler" dedi.

'MUHSİN BAŞKANIMIZA DA 25 MART'TA KAYBETMİŞTİK'

Sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Destici, "Dün müşahede altında kalmam gerekiyordu. Çünkü kafa bölgesinde birtakım çizikler oluşmuştu. Ayak diz kapağımın orada bir çatlak meydana geldi. Onların tedavileri oldu ama tabii birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın. Şunu da söylemek istiyorum. Rahmetli, şehit Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz. 25 Mart'ta kaybetmiştik. Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Mümkünse mayıs ayı sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğim bir şey değil. Hem seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor hem de kış şartları eklenince süreç daha zor bir hale geliyor ve tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Desteci, açıklamasının ardından kara yolu ile Ankara'ya hareket etti.