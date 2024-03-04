Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
B.G idaresindeki 60 HG 453 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.S yaralandı
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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