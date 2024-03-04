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        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:45 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:55
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        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        B.G idaresindeki 60 HG 453 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Gürçeşme beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.S yaralandı

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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