Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 20:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Yağmurlu bir hafta geliyor
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        AB'den Apple'a 1,8 milyar euroluk ceza
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 4 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (3)
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı (3)
        GÜNCELLEME 3 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        GÜNCELLEME 3 - BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza y...
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı
        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı
        Tokat'ta erken çiçek açan meyve ağaçlarının zirai dondan etkilenmesinden en...
        Tokat'ta erken çiçek açan meyve ağaçlarının zirai dondan etkilenmesinden en...
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı