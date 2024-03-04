Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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