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        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı

        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı, yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:55
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        Destici ile yanındaki 3 kişi kazada yaralandı
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        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracı, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada Destici ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün miting yapmak üzere, Sivas'tan Tokat'ın Reşadiye ilçesine doğru yola çıktı. Destici'nin de içinde olduğu makam aracı, Reşadiye ilçesi Çakmak köyü mevkisinde, sürücünün kontrolünden çıktı. Araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada Destici ile koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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