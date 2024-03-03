Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Metin Özcan idaresindeki 06 LJS 45 plakalı otomobil, Zile-Çekerek kara yolu üniversite kavşağında, Mustafa Oğuzkurt yönetimindeki 06 BNB 229 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özcan yaralandı.
Özcan, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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